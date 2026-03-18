Balade nature La forêt morvandelle pas à pas, lundi 6 juillet

Préperny Arleuf Arleuf Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:00:00

fin : 2026-07-06 16:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Balade nature La forêt morvandelle pas à pas, lundi 6 juillet

L’association SKIMO et le Parc vous invitent à une balade à la découverte de la forêt morvandelle !

Découvrons sa riche histoire et les défis qu’elle rencontre aujourd’hui. Apprenons à reconnaître les arbres qui la composent et partons à la recherche des traces et indices de présence des animaux qui l’habitent !

Dans le cadre des 10 ans de la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières du Morvan.

Préperny Arleuf

️ De 14h00 à 16h30

Conseillé à partir de 8 ans

️ Gratuit

longueur de la balade <3 km Nos amis les chiens ne sont pas acceptés, merci pour votre compréhension ☔️Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés à la météo Inscription obligatoire https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/j9pEBy6ncqitcBL8GjqJdYmp ✉ contact@parcdumorvan.org ☎ 03 86 78 79 57 ️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d'inscription. . Préperny Arleuf Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade nature La forêt morvandelle pas à pas, lundi 6 juillet

L’événement Balade nature La forêt morvandelle pas à pas, lundi 6 juillet Arleuf a été mis à jour le 2026-03-18 par Maison du Tourisme PNRM