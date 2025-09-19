Balade nature « La pointe du Diable » Pointe du Diable – Plouzané Plouzané

Balade nature « La pointe du Diable » Pointe du Diable – Plouzané Plouzané vendredi 19 septembre 2025.

Balade nature « La pointe du Diable » Vendredi 19 septembre, 18h00 Pointe du Diable – Plouzané Finistère

L’heure indiquée est l’heure de départ, merci de vous présenter 15 minutes avant. La balade dure 1h30 et fait environ 3 km. Pensez à venir avec des chaussures et une tenue adaptées. / réservation obligatoire à compter du 2 septembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:30:00

Fin : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:30:00

En partenariat avec l’association Bretagne Vivante, cette balade entre terre et mer invite les promeneurs à découvrir le patrimoine naturel du sentier côtier. L’occasion d’ouvrir les yeux et de regarder la faune et la flore autrement !

RDV 15 minutes avant sur le parking de la plage du Dellec

Pointe du Diable – Plouzané Pointe du Diable 29280 Plouzané Plouzané 29280 Finistère Bretagne 02 57 52 58 65 https://plouzane.bzh https://plouzane.bzh/decouvrir-plouzane/sites-emblematiques/le-dellec/ [{« type »: « email », « value »: « animation@plouzane.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 57 52 58 65 »}]

En partenariat avec l’association Bretagne Vivante, cette balade entre terre et mer invite les promeneurs à découvrir le patrimoine naturel du sentier côtier. L’occasion d’ouvrir les yeux et de la et…

Mathieu Le Gall/Ville de Plouzané