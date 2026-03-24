Balade nature Office de Tourisme et du Thermalisme La Roche-Posay
Balade nature Office de Tourisme et du Thermalisme La Roche-Posay mercredi 15 avril 2026.
Balade nature
Office de Tourisme et du Thermalisme 14 boulevard Victor Hugo La Roche-Posay Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02
Et si vous redécouvriez La Roche-Posay autrement ?
Aux côtés de Patricia, partez pour une balade nature conviviale, entre observations, échanges et moments de détente.
Une belle occasion de prendre le temps, d’ouvrir l’œil et de profiter pleinement des richesses naturelles du territoire. .
Office de Tourisme et du Thermalisme 14 boulevard Victor Hugo La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00 office@larocheposay-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade nature
L’événement Balade nature La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay