Balade nature Office de Tourisme et du Thermalisme La Roche-Posay

Balade nature

Office de Tourisme et du Thermalisme 14 boulevard Victor Hugo La Roche-Posay Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02

Et si vous redécouvriez La Roche-Posay autrement ?

Aux côtés de Patricia, partez pour une balade nature conviviale, entre observations, échanges et moments de détente.

Une belle occasion de prendre le temps, d’ouvrir l’œil et de profiter pleinement des richesses naturelles du territoire. .

Office de Tourisme et du Thermalisme 14 boulevard Victor Hugo La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00 office@larocheposay-tourisme.com

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English : Balade nature

L’événement Balade nature La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay