Balade nature La tourbière de Champgazon, un voyage dans le temps Saint-Brisson
Balade nature La tourbière de Champgazon, un voyage dans le temps Saint-Brisson jeudi 19 février 2026.
Balade nature La tourbière de Champgazon, un voyage dans le temps
Montsauche-les-Settons Saint-Brisson Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 14:00:00
fin : 2026-02-19 16:00:00
Date(s) :
2026-02-19
Pour la Journée Mondiale des Zones Humides, faites connaissance avec la plus ancienne des tourbières du Morvan. Initiez-vous à la palynologie, les pollens vous confieront ainsi dix-mille ans de paysages et vous livreront la richesse de ce site fragile et précieux. L’occasion de visiter l’un des 12 sites de la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières du Morvan !
Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés.
Public familial, conseillé à partir de 6 ans
Balade de 2,5 km
De 14h00 à 16h00
Inscription obligatoire
03 86 78 79 57
contact@parcdumorvan.org
https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/Y26nr6fgZSXjREgzFe8TRELs .
Montsauche-les-Settons Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade nature La tourbière de Champgazon, un voyage dans le temps
L’événement Balade nature La tourbière de Champgazon, un voyage dans le temps Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-02-09 par Maison du Tourisme PNRM