Balade nature La tourbière de Champgazon, un voyage dans le temps Saint-Brisson

Balade nature La tourbière de Champgazon, un voyage dans le temps

Montsauche-les-Settons Saint-Brisson Nièvre

Gratuit

Pour la Journée Mondiale des Zones Humides, faites connaissance avec la plus ancienne des tourbières du Morvan. Initiez-vous à la palynologie, les pollens vous confieront ainsi dix-mille ans de paysages et vous livreront la richesse de ce site fragile et précieux. L’occasion de visiter l’un des 12 sites de la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières du Morvan !

Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés.

Public familial, conseillé à partir de 6 ans

Balade de 2,5 km

De 14h00 à 16h00

Inscription obligatoire

03 86 78 79 57

contact@parcdumorvan.org

