Balade nature La vie en bord de Loire

gournier Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-04-16 17:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Vous longerez les bords de la Loire, dernier fleuve sauvage d’Europe, à la découverte de la flore et la faune qui y prospèrent. Sortie co-animée par Jean-Pierre Cizeron, président de l’AAPPMA et Charlie Braesch, animateur nature. Réservation à l’Office.

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gournier Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

You’ll walk along the banks of the Loire, Europe’s last wild river, discovering the flora and fauna that thrive there. Outing co-hosted by Jean-Pierre Cizeron, president of the AAPPMA and Charlie Braesch, nature guide. Reservations at the Office.

L’événement Balade nature La vie en bord de Loire Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron