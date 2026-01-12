[Balade Nature] Le Cap d’Ailly en hibernation Sainte-Marguerite-sur-Mer
Parking du phare d'Ailly Sainte-Marguerite-sur-Mer
2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Au cours d’une balade ponctuée d’observations naturalistes (traces, empreintes…), découvrez les caractéristiques uniques du Cap d’Ailly, site phare de Seine-Maritime, paré de ses vêtements d’hiver.
Prévoir chaussures de marche.
Réservation obligatoire sur https://www.seinemaritime.fr/nos-actions/environnement/espaces-naturels/visites-des-espaces-naturels-sensibles/
Informations au 02.32.81.68.70 ou par mail à enslittoral@seinemaritime.fr (du lundi au vendredi) .
