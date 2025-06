[Balade nature] Le littoral à marée basse RDV Parking de la plage Sainte-Marguerite-sur-Mer 6 juillet 2025 14:00

Seine-Maritime

[Balade nature] Le littoral à marée basse RDV Parking de la plage / Route de la Mer Sainte-Marguerite-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 14:00:00

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Partez à la découverte du littoral normand lors d’une balade guidée immersive où géologie et biodiversité se rencontrent.

Chaque marée révèle un monde fascinant, entre sable, rochers et falaises. À travers cette exploration, nous prendrons le temps d’observer la diversité des paysages et de comprendre les liens invisibles qui unissent la faune et la flore. Petits et grands repartiront émerveillés et enrichis, avec une meilleure compréhension de la richesse et de la fragilité du littoral.

Que vous soyez amateur de nature ou simplement en quête d’un moment hors du temps, rejoignez-nous et venez profiter d’un bol d’air ressourçant en bord de mer !

RDV Parking de la plage / Route de la Mer

Sainte-Marguerite-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 56 10 02 eco2nature@gmail.com

English : [Balade nature] Le littoral à marée basse

Discover the Normandy coastline on an immersive guided walk where geology and biodiversity meet.

Each tide reveals a fascinating world of sand, rocks and cliffs. On this exploration, we’ll take the time to observe the diversity of landscapes and understand the invisible links between flora and fauna. Young and old alike will leave amazed and enriched, with a better understanding of the richness and fragility of the coastline.

Whether you’re a nature lover or simply looking for a moment out of time, join us for a breath of fresh air by the sea!

German :

Entdecken Sie die Küste der Normandie auf einer geführten, immersiven Wanderung, bei der Geologie und Artenvielfalt aufeinandertreffen.

Jede Flut enthüllt eine faszinierende Welt zwischen Sand, Felsen und Klippen. Auf dieser Entdeckungsreise nehmen wir uns die Zeit, die Vielfalt der Landschaften zu beobachten und die unsichtbaren Verbindungen zwischen Flora und Fauna zu verstehen. Groß und Klein werden staunend und bereichert nach Hause gehen, mit einem besseren Verständnis für den Reichtum und die Zerbrechlichkeit der Küste.

Ob Sie nun ein Naturliebhaber sind oder einfach nur einen Moment außerhalb der Zeit suchen, schließen Sie sich uns an und genießen Sie die frische Luft am Meer!

Italiano :

Scoprite la costa della Normandia con una passeggiata guidata coinvolgente, dove geologia e biodiversità si incontrano.

Ogni marea rivela un mondo affascinante di sabbia, rocce e scogliere. Durante questa esplorazione, ci prenderemo il tempo necessario per osservare la diversità del paesaggio e comprendere i legami invisibili tra flora e fauna. Grandi e piccini ne usciranno stupiti e arricchiti, con una migliore comprensione della ricchezza e della fragilità della costa.

Che siate amanti della natura o semplicemente alla ricerca di un momento fuori dal tempo, unitevi a noi per una boccata d’aria fresca in riva al mare!

Espanol :

Descubra el litoral de Normandía en un paseo guiado inmersivo en el que confluyen geología y biodiversidad.

Cada marea revela un mundo fascinante de arena, rocas y acantilados. En esta exploración, nos tomaremos el tiempo necesario para observar la diversidad del paisaje y comprender los vínculos invisibles entre la flora y la fauna. Grandes y pequeños saldrán maravillados y enriquecidos, con una mejor comprensión de la riqueza y fragilidad del litoral.

Tanto si eres un amante de la naturaleza como si simplemente buscas un momento fuera del tiempo, ¡ven y únete a nosotros para respirar aire fresco junto al mar!

