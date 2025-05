Balade nature le long du canal A la découverte de la faune et de la flore – Poulhibet Mûr de Bretagne Guerlédan, 25 mai 2025 14:00, Guerlédan.

Balade nature le long du canal A la découverte de la faune et de la flore Poulhibet Mûr de Bretagne Maison éclusière Guerlédan Côtes-d’Armor

2025-05-25 14:00:00

2025-05-25 17:00:00

2025-05-25

Edwige Renaud de identi’Terre, animatrice nature, guidera les promeneurs et partagera ses connaissances des insectes, des oiseaux et des plantes lors d’une balade le long du Canal de Nantes à Brest.

Edwige propose de déambuler les yeux partout, les oreilles aux aguets et le reste des sens affûté pour vivre un après-midi au diapason de la biodiversité locale. .

Poulhibet Mûr de Bretagne Maison éclusière

Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 37 81 48

