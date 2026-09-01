Balade nature – Le marais de Valette avec la LPO rue des vergers Hoste

Informations pratiques

Hoste

Balade nature – Le marais de Valette avec la LPO

rue des vergers maison d’accueil de Valette, tout au bout de la rue des vergers Hoste Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 12:00:00

Date(s) :

2026-09-27

En partenariat avec le Département de la Moselle, l’Office de tourisme et le groupe local de la LPO vous proposent une marche à la découverte de l’espace naturel sensible (ENS) que constitue le marais de Valette. Vous serez dans un premier temps sensibilisé à l’extrême fragilité de ce milieu, avant de continuer la marche dans la forêt. Gratuit sur inscription auprès de l’Office de tourisme Connexion Freyming-Merlebach.Tout public

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rue des vergers maison d’accueil de Valette, tout au bout de la rue des vergers Hoste 57510 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 accueil@tourismefreyming-merlebach.fr

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English :

In partnership with the Moselle département, the Tourist Office and the local LPO group are organizing a walk to discover the Valette marshes, a sensitive natural area. You’ll first be made aware of the extreme fragility of this environment, before continuing the walk in the forest. Free with registration at the Tourist Office Connexion Freyming-Merlebach.

L’événement Balade nature – Le marais de Valette avec la LPO Hoste a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH