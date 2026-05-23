Balade nature Le sercret des mares La Bourdinière-Saint-Loup
Balade nature Le sercret des mares La Bourdinière-Saint-Loup samedi 6 juin 2026.
La Bourdinière-Saint-Loup
Balade nature Le sercret des mares
La Bourdinière-Saint-Loup Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 16:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Sous la surface en apparence paisible de l’eau, s’agite tout un bataillon de plantes et animaux. Entre histoire, nature et culture, venez en apprendre plus sur les mares à côté de chez vous !
Réservation obligatoire avant le vendredi 5 juin. Prévoir des bottes. Proposé par le Conservatoire d’espaces naturels (Cen) Centre-Val de Loire dans le cadre du Plan Mares d’Eure-et-Loir. .
La Bourdinière-Saint-Loup 28360 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 28 54 48
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English :
Beneath the seemingly peaceful surface of the water, a whole battalion of plants and animals are at work. Come and learn more about the history, nature and culture of the ponds near you!
L’événement Balade nature Le sercret des mares La Bourdinière-Saint-Loup a été mis à jour le 2026-05-23 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES