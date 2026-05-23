La Bourdinière-Saint-Loup

Balade nature Le sercret des mares

La Bourdinière-Saint-Loup Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Sous la surface en apparence paisible de l’eau, s’agite tout un bataillon de plantes et animaux. Entre histoire, nature et culture, venez en apprendre plus sur les mares à côté de chez vous !

Réservation obligatoire avant le vendredi 5 juin. Prévoir des bottes. Proposé par le Conservatoire d’espaces naturels (Cen) Centre-Val de Loire dans le cadre du Plan Mares d’Eure-et-Loir. .

La Bourdinière-Saint-Loup 28360 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 28 54 48

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English :

Beneath the seemingly peaceful surface of the water, a whole battalion of plants and animals are at work. Come and learn more about the history, nature and culture of the ponds near you!

L’événement Balade nature Le sercret des mares La Bourdinière-Saint-Loup a été mis à jour le 2026-05-23 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES