Balade nature rue des Tanneries Le Thillot 8 juillet 2025 14:00

Vosges

Balade nature rue des Tanneries Stade Grosjean Le Thillot Vosges

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2025-07-08 14:00:00

fin : 2025-07-08 17:00:00

Date(s) :

2025-07-08

Une parenthèse de bien-être et de créativité au cœur de la nature Land Art et voyage sonore avec des bols tibétains. Inscriptions par téléphone.Tout public

20 .

rue des Tanneries Stade Grosjean

Le Thillot 88160 Vosges Grand Est +33 6 78 86 63 08

English :

An interlude of well-being and creativity in the heart of nature: Land Art and sound journey with Tibetan bowls. Registration by phone.

German :

Eine Auszeit für Wohlbefinden und Kreativität im Herzen der Natur: Land Art und Klangreise mit tibetischen Klangschalen. Anmeldungen per Telefon.

Italiano :

Una parentesi di benessere e creatività nel cuore della natura: Land Art e viaggio sonoro con le ciotole tibetane. Prenotazioni telefoniche.

Espanol :

Un interludio de bienestar y creatividad en plena naturaleza: Land Art y viaje sonoro con cuencos tibetanos. Reservas por teléfono.

L’événement Balade nature Le Thillot a été mis à jour le 2025-06-25 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES