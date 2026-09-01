Informations pratiques

Josselin

Balade nature « Les arbres »

Bois d’amour Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 18:00:00

fin : 2026-09-16 20:00:00

Date(s) :

2026-09-16

À la fois refuges, abris et véritables alliés face au soleil comme à la pluie, les arbres jouent un rôle essentiel pour de nombreuses espèces… ils ont pourtant encore bien des secrets à nous révéler… Les connaissez-vous vraiment ? Laissez-vous guider par Konan Le Breton et partez à la découverte de ces géants fascinants qui peuplent le Bois d’Amour ! A 18h. .

Bois d’amour Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 24 17

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English :

L’événement Balade nature « Les arbres » Josselin a été mis à jour le 2026-09-07 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande