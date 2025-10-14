Balade nature Les chauves-souris Place Alain de Rohan Josselin
Place Alain de Rohan Mairie Josselin Morbihan
Début : 2025-10-14 18:00:00
fin : 2025-10-14
2025-10-14
Avant qu’elles entrent en hibernation, laissez-vous guider à nouveau par Konan Le Breton pour mieux connaître les chauves-souris, leurs modes de vie et sans doute chasser certains préjugés ! A 18h. Réservation conseillée. .
Place Alain de Rohan Mairie Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 24 17
