Balade nature « Les malices du vivant en bord d’Allier » Maison de la Rivière Allier Moulins samedi 4 octobre 2025.

Maison de la Rivière Allier 4 route de Clermont Moulins Allier

Début : 2025-10-04

2025-10-04

Partez à la rencontre des êtres vivants qui peuplent l’Allier et ses abords et laissez-vous surprendre par l’ingéniosité de tous ces habitants !

Maison de la Rivière Allier 4 route de Clermont Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 83 34 11 bienvenue@moulins-tourisme.com

English :

Come and meet the living creatures that inhabit the Allier and its banks, and be amazed by their ingenuity!

German :

Machen Sie sich auf die Suche nach den Lebewesen, die den Allier und seine Umgebung bevölkern, und lassen Sie sich vom Einfallsreichtum all dieser Bewohner überraschen!

Italiano :

Venite a conoscere gli esseri viventi che popolano l’Allier e le sue rive e lasciatevi stupire dall’ingegnosità di tutti questi abitanti!

Espanol :

Venga a conocer a los seres vivos que habitan el Allier y sus riberas, ¡y déjese sorprender por el ingenio de todos estos habitantes!

