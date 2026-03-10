Balade nature Les Mares de Villenouan

Lailly-en-Val Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25 22:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Découvrez les amphibiens des Mares de Sologne !

Le site des Mares de Villenouan, au nord-ouest de la Sologne, est composé pour l’essentiel de cultures sur sol sableux, de prairies mésophiles, d’un petit boisement et de mares. Ces dernières forment un réseau particulièrement dense pour le Loiret et constituent l’enjeu principal du secteur. Elles accueillent notamment le peuplement en batraciens le plus diversifié de la région (80% de la diversité régional).

Crapauds, rainettes, tritons, salamandres, grenouilles … les mares débordent de vie ! Le temps d’une soirée, venez découvrir les mares de Villenouan et leur cortège d’amphibien et, qui sait, peut être croiserez-vous votre prince charmant !

Réservation obligatoire au 06 15 77 44 35. 5 .

Lailly-en-Val 45740 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 15 77 44 35 audrey.dureau@cen-centrevaldeloire.org

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English :

Discover the amphibians of the Mares de Sologne!

L’événement Balade nature Les Mares de Villenouan Lailly-en-Val a été mis à jour le 2026-03-10 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE