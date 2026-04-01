Balade nature Les oiseaux de l’arboretum à Maisoncelles la Jourdan Maisoncelles la Jourdan Vire Normandie

Balade nature Les oiseaux de l’arboretum à Maisoncelles la Jourdan

Maisoncelles la Jourdan Le Bourg Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-04-22 12:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Balade nature à la découverte des oiseaux chanteurs de l’arboretum de Maisoncelles la Jourdan.

Ils sont de retour de migration, ou recommencent à défendre leur territoire. Au printemps, les oiseaux donnent de la voix et sont très actifs! Ils sont furtifs et difficiles à repérer dans les feuillages

Balade nature à la découverte des oiseaux chanteurs de l’arboretum de Maisoncelles la Jourdan.

Ils sont de retour de migration, ou recommencent à défendre leur territoire. Au printemps, les oiseaux donnent de la voix et sont très actifs! Ils sont furtifs et difficiles à repérer dans les feuillages nouveaux. Apprenons à les reconnaître par leur chant!

Le troglodyte mignon émet un chant retentissant comparé à sa taille. Oiseau hyperactif, il est sans cesse en mouvement. Il se faufile dans les buissons à la recherche d’insectes dont il nourrit ses jeunes. L’accenteur mouchet est souvent confondu avec le moineau. Il quitte rarement la proximité des broussailles si bien qu’on le surnomme traine-buisson .

Envie d’en savoir plus sur les oiseaux? Venez participer à cette balade commentée dans l’arboretum de Maisoncelles la Jourdan à l’écoute des oiseaux. Jeux de reconnaissance et jeux sonores. À partir de 5 ans. .

Maisoncelles la Jourdan Le Bourg Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 33 57 57 79 contact@assomnps.com

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English : Balade nature Les oiseaux de l’arboretum à Maisoncelles la Jourdan

A nature walk to discover the songbirds of the Maisoncelles la Jourdan arboretum.

They are returning from migration, or starting to defend their territory again. In spring, birds are very vocal and active! They are stealthy and difficult to spot in the foliage.

L’événement Balade nature Les oiseaux de l’arboretum à Maisoncelles la Jourdan Vire Normandie a été mis à jour le 2026-03-23 par Calvados Attractivité