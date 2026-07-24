Balade nature Les oiseaux des bords de Loire Saint-Gondon
samedi 8 août 2026 · Saint-Gondon
Informations pratiques
Saint-Gondon
Balade nature Les oiseaux des bords de Loire
Saint-Gondon Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Balade nature Les oiseaux des bords
Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire vous invite le samedi 8 août à une balade nature à la Plaine de l’Ormette, à Saint-Gondon. Découvrez ce site préservé entre forêts, pelouses sableuses et bords de Loire, à la rencontre de sa faune et de ses oiseaux migrateurs.
ATTENTION
– Inscription obligatoire avant le 7 août à midi au 06 15 77 44 35
– Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription
– Matériel/préconisations vêtements adaptés, chaussures de marche, eau, casquette et jumelles.
– Cette animation est soumise à l’évolution de la météo; sa date et les modalités de participation sont susceptibles d’évoluer. 5 .
Saint-Gondon 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 15 77 44 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Nature Walk: Birds Along the Shores
L’événement Balade nature Les oiseaux des bords de Loire Saint-Gondon a été mis à jour le 2026-07-24 par OT GIEN