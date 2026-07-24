Informations pratiques

Saint-Gondon

Balade nature Les oiseaux des bords de Loire

Saint-Gondon Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Balade nature Les oiseaux des bords

Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire vous invite le samedi 8 août à une balade nature à la Plaine de l’Ormette, à Saint-Gondon. Découvrez ce site préservé entre forêts, pelouses sableuses et bords de Loire, à la rencontre de sa faune et de ses oiseaux migrateurs.

ATTENTION

– Inscription obligatoire avant le 7 août à midi au 06 15 77 44 35

– Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription

– Matériel/préconisations vêtements adaptés, chaussures de marche, eau, casquette et jumelles.

– Cette animation est soumise à l’évolution de la météo; sa date et les modalités de participation sont susceptibles d’évoluer. 5 .

Saint-Gondon 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 15 77 44 35

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English :

Nature Walk: Birds Along the Shores

L’événement Balade nature Les oiseaux des bords de Loire Saint-Gondon a été mis à jour le 2026-07-24 par OT GIEN