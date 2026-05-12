Caves

BALADE NATURE LES OISEAUX DU BÂTI

Caves Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 09:00:00

fin : 2026-07-10 11:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Partez à la rencontre de la nature autour de l’étang de Salses-Leucate.

Programmation

– Vendredi 3 juillet 9h-11h à Treilles Les oiseaux du bâti (Atlas de Biodiversité Communal).

– Vendredi 10 juillet 9h-11h à Caves Les oiseaux du bâti (Atlas de Biodiversité Communal).

– Mercredi 26 août 9h-11h à Treilles Faune et Flore de garrigues (Je Vous Emmène).

Comment participer à une balade nature ?

Pensez à réserver votre place, réservation obligatoire.

Organisé par la Maison de l’étang de Salses-Leucate Leucate Centre conchylicole Rive gauche.

(sur place vous trouverez une Exposition permanente sur l’étang et son patrimoine).

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Caves 11510 Aude Occitanie +33 6 73 11 52 23 maisondeletang@mairie-leucate.fr

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English :

Discover nature around the Salses-Leucate lake.

Program

– Friday July 3: 9h-11h in Treilles: Birds of the built environment (Atlas de Biodiversité Communal).

– Friday, July 10: 9h-11h at Caves: Birds of the built environment (Atlas de Biodiversité Communal).

– Wednesday August 26: 9h-11h in Treilles: Fauna and flora of the garrigues (Je Vous Emmène).

How to take part in a nature walk?

Don’t forget to reserve your place.

Organized by Maison de l?étang de Salses-Leucate Leucate Centre conchylicole Rive gauche.

(On site you’ll find a permanent exhibition on the pond and its heritage).

L’événement BALADE NATURE LES OISEAUX DU BÂTI Caves a été mis à jour le 2026-05-12 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT