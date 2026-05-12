BALADE NATURE LES OISEAUX DU BÂTI Caves
BALADE NATURE LES OISEAUX DU BÂTI Caves vendredi 10 juillet 2026.
Caves
BALADE NATURE LES OISEAUX DU BÂTI
Caves Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 09:00:00
fin : 2026-07-10 11:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Partez à la rencontre de la nature autour de l’étang de Salses-Leucate.
Programmation
– Vendredi 3 juillet 9h-11h à Treilles Les oiseaux du bâti (Atlas de Biodiversité Communal).
– Vendredi 10 juillet 9h-11h à Caves Les oiseaux du bâti (Atlas de Biodiversité Communal).
– Mercredi 26 août 9h-11h à Treilles Faune et Flore de garrigues (Je Vous Emmène).
Comment participer à une balade nature ?
Pensez à réserver votre place, réservation obligatoire.
Organisé par la Maison de l’étang de Salses-Leucate Leucate Centre conchylicole Rive gauche.
(sur place vous trouverez une Exposition permanente sur l’étang et son patrimoine).
.
Caves 11510 Aude Occitanie +33 6 73 11 52 23 maisondeletang@mairie-leucate.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover nature around the Salses-Leucate lake.
Program
– Friday July 3: 9h-11h in Treilles: Birds of the built environment (Atlas de Biodiversité Communal).
– Friday, July 10: 9h-11h at Caves: Birds of the built environment (Atlas de Biodiversité Communal).
– Wednesday August 26: 9h-11h in Treilles: Fauna and flora of the garrigues (Je Vous Emmène).
How to take part in a nature walk?
Don’t forget to reserve your place.
Organized by Maison de l?étang de Salses-Leucate Leucate Centre conchylicole Rive gauche.
(On site you’ll find a permanent exhibition on the pond and its heritage).
L’événement BALADE NATURE LES OISEAUX DU BÂTI Caves a été mis à jour le 2026-05-12 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT