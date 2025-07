[Balade Nature]: Les papillons et les libellules Ménétréol-sous-Sancerre

Ménétréol-sous-Sancerre Cher

Gratuit

Début : 2025-07-27 10:00:00

2025-07-27

Rendez vous à 10h devant la mairie pour une balade nature guidée et commentée sur les petits insectes de notre territoire.

Ménétréol-sous-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 76 26 contact@nature18.org

English :

Meet at 10am in front of the town hall for a guided nature walk with commentary on the small insects of our region.

German :

Treffen Sie sich um 10 Uhr vor dem Rathaus zu einem geführten und kommentierten Naturspaziergang über die kleinen Insekten in unserer Gegend.

Italiano :

Appuntamento alle 10 davanti al municipio per una passeggiata naturalistica guidata con commento sui piccoli insetti della nostra regione.

Espanol :

Reúnase a las 10 de la mañana frente al ayuntamiento para un paseo guiado por la naturaleza con comentarios sobre los pequeños insectos de nuestra región.

