Balade nature : les petites bêtes ! Chantepie Chantepie

Balade nature : les petites bêtes ! Chantepie
Dimanche 21 septembre, 10h30
Ille-et-Vilaine

5€ d’adhésion + 5€ de particiaption

Venez découvrir avec le naturaliste Valentin Legendre, de balades écologiques les petites bêtes qui peuplent les chemins de Chantepie : papillons, scarabées, abeilles, limaces… Quelles sont leurs caractéristiques ? Comment les reconnait-on ? Quel est leur écosystème et en quoi est-il nécessaire à celui de notre ville ?

Venez découvrir l’immense richesse du monde du vivant présent autour de nous ! Curieux d’en savoir plus sur Valentin, vous pouvez consulter son site internet. Il répondra à toutes nos questions et nous apportera des clefs d’observation de la la flore et la faune sauvage qui cohabite avec nous au quotidien.

De plus grâce aux observations et aux connaissances données par Valentin, le Collectif pourra compléter son inventaire de la biodiversité cantepienne. Vous pouvez d’ors-et-déjà le consulter et y contribuer dès maintenant via ce lien .

L’objectif de cette balade nature est d’apprendre ensemble à observer la flore qui nous entoure, de manière précise et efficace. Le groupe est limité à 12 personnes pour pouvoir favoriser les observations, les questions et les réponses du guide.

Amateurs avisés ou juste curieux de la nature, vous êtes tous les bienvenus !

Inscription sur contact(at)collectif-lesfolepis.org

à partir de 8 ans

Début : 2025-09-21T10:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-21T12:30:00.000+02:00

contact@collectif-lesfolepis.org

Chantepie rue du parc Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine