Balade nature Les phoques de la Baie de Canche Étaples

Clos Saint Victor Étaples Pas-de-Calais

A la rencontre des phoques…

À l’heure de la marée basse, les phoques veaux marins ont regagné leurs reposoirs et profitent des rayons du soleil pour se refaire une santé.

Gardons nos distances et évitons de perturber la colonie !

Profitons des jumelles et de la longue-vue pour les observer et en apprendre davantage sur leur mode de vie. .

Clos Saint Victor Étaples 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 84 13 93 nature.etaples@gmail.com

English :

Meet the seals…

German :

Auf Tuchfühlung mit den Robben…

Italiano :

Incontrare le foche…

Espanol :

Conoce a las focas…

