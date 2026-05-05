Balade Nature Route du Vieux Port Les Portes-en-Ré

Les Portes-en-Ré

Balade Nature

Route du Vieux Port Maison du Fier Les Portes-en-Ré Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 09:45:00

fin : 2026-05-07 10:45:00

Date(s) :

2026-05-05 2026-05-07 2026-05-13 2026-05-15 2026-05-26

Venez participer à une visite à la découverte de la faune et de la flore aux alentours de la Maison du Fier.

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Route du Vieux Port Maison du Fier Les Portes-en-Ré 17880 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74 lpo.iledere@lpo.fr

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English :

Join us on a tour of the flora and fauna around the Maison du Fier.

L’événement Balade Nature Les Portes-en-Ré a été mis à jour le 2026-05-08 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime