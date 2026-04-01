Balade nature Les trésors de la plage Table d’orientation Pléneuf-Val-André

Balade nature Les trésors de la plage

Table d’orientation Rue de la Plage des Vallées Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 13:15:00

fin : 2026-04-16 14:45:00

Date(s) :

2026-04-16

À chaque marée basse, la mer dépose ses trésors sur le sable, c’est ce qu’on appelle la laisse de mer, on y retrouve des algues, des coquillages ou encore des œufs. Venez en apprendre plus sur ces trésors de la nature , leur importance sur le bon fonctionnement de la biodiversité marine et du littoral.

Durée estimée 1h30. Inscription obligatoire. .

Table d’orientation Rue de la Plage des Vallées Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06

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English :

L’événement Balade nature Les trésors de la plage Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-03-23 par Pléneuf-Val-André Tourisme