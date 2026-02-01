Balade nature L’Étang Taureau, reflets du Morvan Saint-Brisson

Balade nature L’Étang Taureau, reflets du Morvan

Maison du Parc Saint-Brisson Nièvre

En parcourant le sentier de l’Étang Taureau vous découvrirez la riche histoire de ce plan d’eau pas comme les autres ! L’occasion également de découvrir la biodiversité de l’Étang et l’un des 12 sites de la Réserve naturelle régionale des tourbières du Morvan. Animation proposée à l’occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides et des 10 ans de la Réserve.

Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés.

Public familial, conseillé à partir de 8 ans

Balade d’1,5 km

Inscription obligatoire

03 86 78 79 57

contact@parcdumorvan.org

https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/K5bWcmKbAkCdkqdQFiogjjS5 .

