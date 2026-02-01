Balade nature L’Étang Taureau, reflets du Morvan Saint-Brisson
dimanche 15 février 2026.
Saint-Brisson Nièvre
Début : 2026-02-15 14:00:00
fin : 2026-02-15 16:00:00
2026-02-15
En parcourant le sentier de l’Étang Taureau vous découvrirez la riche histoire de ce plan d’eau pas comme les autres ! L’occasion également de découvrir la biodiversité de l’Étang et l’un des 12 sites de la Réserve naturelle régionale des tourbières du Morvan. Animation proposée à l’occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides et des 10 ans de la Réserve.
Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés.
Public familial, conseillé à partir de 8 ans
Balade d’1,5 km
Inscription obligatoire
03 86 78 79 57
contact@parcdumorvan.org
https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/K5bWcmKbAkCdkqdQFiogjjS5 .
Maison du Parc Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org
