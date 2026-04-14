Balade nature ludique à Bel-Air, Parc de Bel Air, Le Haillan
Balade nature ludique à Bel-Air, Parc de Bel Air, Le Haillan mercredi 22 avril 2026.
Balade nature ludique à Bel-Air Mercredi 22 avril, 14h00 Parc de Bel Air Gironde
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T15:30:00+02:00
Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T15:30:00+02:00
« Le temps d’une balade, laissez-vous guider au contact de la nature pour une balade ludique et sensorielle. »
Parc de Bel Air Allée Jarousse de Sillac Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/cistude-nature »}]
Une approche sensorielle et ludique du parc de Bel Air balade nature
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