Balade nature ludique à Bel-Air, Parc de Bel Air, Le Haillan

Balade nature ludique à Bel-Air Mercredi 22 avril, 14h00 Parc de Bel Air Gironde

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T15:30:00+02:00

Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T15:30:00+02:00

« Le temps d’une balade, laissez-vous guider au contact de la nature pour une balade ludique et sensorielle. »

Parc de Bel Air Allée Jarousse de Sillac Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/cistude-nature »}]

Une approche sensorielle et ludique du parc de Bel Air balade nature