Balade Nature Ludique À la découverte de la nature en famille ! Joué-sur-Erdre jeudi 30 octobre 2025.

Salle nature de Vioreau Pleine Nature Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-10-30 13:30:00

fin : 2025-10-30 16:30:00

2025-10-30

Vous êtes invités à un atelier pratique jouets buissonniers et balade sensorielle avec Audrey Tachoire le jeudi 30 octobre.

Une immersion unique avec tes enfants en pleine nature.

Alors, chaussez vos bottes et venez passer un moment convivial et enrichissant en pleine nature !

1 adulte et ses enfants (3 enfants maximum) 49€

Sur inscription. .

Salle nature de Vioreau Pleine Nature Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 07 44 audreytachoire@gmail.com

English :

You’re invited to a hands-on workshop with Audrey Tachoire on Thursday October 30.

German :

Sie sind zu einem praktischen Workshop eingeladen: Buschspielzeug und Sinnesspaziergang mit Audrey Tachoire am Donnerstag, den 30. Oktober.

Italiano :

Giovedì 30 ottobre siete invitati a partecipare a un laboratorio pratico con Audrey Tachoire, dove potrete giocare con i giocattoli e fare un tour sensoriale.

Espanol :

Te invitamos a un taller práctico con Audrey Tachoire el jueves 30 de octubre, donde podrás jugar con juguetes y hacer un recorrido sensorial.

