Balade nature rue Viox Lunéville
Balade nature rue Viox Lunéville mercredi 15 avril 2026.
Balade nature
rue Viox derrière le cimetière Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Balade proposée par la Ville, départ à14h rue Viox derrière le cimetière en bas du chemin qui mène au verger.
Les familles pourront découvrir la nature, les différents points de vue sur Lunéville à travers une promenade, des animations.
prévoir une tenue adaptée (bottes et k-way). Goûter tiré du sac.Tout public
0 .
rue Viox derrière le cimetière Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 23 00
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English :
Walk proposed by the town, departing at 2pm from Rue Viox behind the cemetery, down the path leading to the orchard.
Families can discover nature and the different views of Lunéville through a stroll and other activities.
please bring suitable clothing (boots and k-way). Packed lunch.
L’événement Balade nature Lunéville a été mis à jour le 2026-03-27 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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