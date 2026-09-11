Balade nature nouveau parking à proximité du Laboratoire Lunéville
mercredi 7 octobre 2026 · nouveau parking à proximité du Laboratoire · Lunéville
Informations pratiques
Lunéville
Balade nature
nouveau parking à proximité du Laboratoire 28 rue de la Pologne Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-07 14:00:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Balade ludique organisée par la Ville avec animations, marche propre et goûter
C’est le nouveau parcours pédestre le long de berges de la Meurthe qui sera emprunté.
Rdv rue de la Pologne, au niveau du nouveau parking à proximité du laboratoire d’analyses médicalesTout public
0 .
nouveau parking à proximité du Laboratoire 28 rue de la Pologne Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 23 57
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English :
A fun walk organized by the City, featuring activities, a cleanup, and a snack
The route will follow the new walking path along the banks of the Meurthe River.
Meet at Rue de la Pologne, near the new parking lot close to the medical testing lab
L’événement Balade nature Lunéville a été mis à jour le 2026-09-01 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS
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