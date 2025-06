Balade nature Maël-Carhaix 11 juillet 2025 14:30

Côtes-d’Armor

Balade nature Etang des Sources Maël-Carhaix Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 14:30:00

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

L’Etang des Sources est un parc de 25 hectares de bois, de prairies naturelles, de jeux pour enfants. Au fil des années, il est devenu un espace culturel, ouvert à tous avec des installations en schiste ardoisier de Maël-Carhaix réalisées par le plasticien Yvon Le Joncour, en hommage aux ardoisiers de la commune, des sculptures d’Antonio di Tomasso et d’Ines Ferreira.

La belle pièce d’eau centrale attire une faune très riche d’oiseaux et d’insectes, toutes sortes de plantes aquatiques et de berge. Manu Reymond, guide nature, propose de les découvrir lors d’une balade au fil de l’eau, accessible à tous.

Org. Le Chaudron des Arts .

Etang des Sources

Maël-Carhaix 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 37 43 54 56

