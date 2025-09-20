Balade nature Marais Mignerette Journées Européennes du Patrimoine Mignerette
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Conservatoire d’Espaces Naturels vous propose une balade nature dans le marais de Mignerette où vous découvrirez sa faune, sa flore et son histoire d’hier à aujourd’hui. Gratuit sur réservation. .
Mignerette 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 15 77 44 35
English :
Marais Mignerette nature walk: European Heritage Days
German :
Naturwanderung Marais Mignerette: Europäische Tage des Kulturerbes
Italiano :
Passeggiata naturalistica nel Marais Mignerette: Giornate Europee del Patrimonio
Espanol :
Paseo por la naturaleza del Marais Mignerette: Jornadas Europeas del Patrimonio
L’événement Balade nature Marais Mignerette Journées Européennes du Patrimoine Mignerette a été mis à jour le 2025-08-22 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS