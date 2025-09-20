Balade nature Marais Mignerette Journées Européennes du Patrimoine Mignerette

Balade nature Marais Mignerette Journées Européennes du Patrimoine Mignerette samedi 20 septembre 2025.

Balade nature Marais Mignerette Journées Européennes du Patrimoine

Mignerette Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Balade nature Marais Mignerette Journées Européennes du Patrimoine

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Conservatoire d’Espaces Naturels vous propose une balade nature dans le marais de Mignerette où vous découvrirez sa faune, sa flore et son histoire d’hier à aujourd’hui. Gratuit sur réservation. .

Mignerette 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 15 77 44 35

English :

Marais Mignerette nature walk: European Heritage Days

German :

Naturwanderung Marais Mignerette: Europäische Tage des Kulturerbes

Italiano :

Passeggiata naturalistica nel Marais Mignerette: Giornate Europee del Patrimonio

Espanol :

Paseo por la naturaleza del Marais Mignerette: Jornadas Europeas del Patrimonio

L’événement Balade nature Marais Mignerette Journées Européennes du Patrimoine Mignerette a été mis à jour le 2025-08-22 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS