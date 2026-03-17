Balade nature Mon herbier sauvage Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var Pierrefeu-du-Var
Balade nature Mon herbier sauvage Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var Pierrefeu-du-Var samedi 30 mai 2026.
Balade nature Mon herbier sauvage
Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var 20 boulevard Henri Guérin Pierrefeu-du-Var Var
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30 2026-06-21
Partez à la découverte des plantes sauvages et de leur histoire. Dans une ambiance conviviale et accessible à tous, Emmanuelle vous guidera sur les chemins de Pierrefeu pour réaliser votre herbier sauvage.
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Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var 20 boulevard Henri Guérin Pierrefeu-du-Var 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 53 10 bienvenue@mpmtourisme.com
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English : My wild herbarium nature walk
Discover wild plants and their history. Emmanuelle will guide you along the paths of Pierrefeu to create your own wild herbarium.
L’événement Balade nature Mon herbier sauvage Pierrefeu-du-Var a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var