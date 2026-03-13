Balade nature Montbouy
Balade nature Montbouy samedi 18 avril 2026.
Balade nature
Montbouy Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Balade nature
Balade nature Pelouse des Lorrains . A 14h . 5€ par adulte gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et pour les adhérents. Réservation obligatoire 06 15 77 44 35 5 .
Montbouy 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 15 77 44 35
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English :
Nature walk
L’événement Balade nature Montbouy a été mis à jour le 2026-03-13 par OT GATINAIS SUD