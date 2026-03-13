Balade nature

Montbouy Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Balade nature

Balade nature Pelouse des Lorrains . A 14h . 5€ par adulte gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et pour les adhérents. Réservation obligatoire 06 15 77 44 35 5 .

Montbouy 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 15 77 44 35

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English :

Nature walk

L’événement Balade nature Montbouy a été mis à jour le 2026-03-13 par OT GATINAIS SUD