Balade nature nocturne commentée Promenons-nous dans les bois à Cuers Place de la Convention Cuers
Balade nature nocturne commentée Promenons-nous dans les bois à Cuers Place de la Convention Cuers jeudi 30 avril 2026.
Balade nature nocturne commentée Promenons-nous dans les bois à Cuers
Place de la Convention Office de tourisme Cuers Var
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:30:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Dans le cadre d’une sortie nocturne, il est possible d’explorer la nature d’une manière unique, en découvrant un tout nouvel ensemble d’activités et de comportements d’animaux nocturnes.
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Place de la Convention Office de tourisme Cuers 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 53 10 bienvenue@mpmtourisme.com
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English : Guided night-time nature walk: Let’s take a walk in the woods of Cuers
On a night-time outing, you can explore nature in a unique way, discovering a whole new set of nocturnal animal activities and behaviours.
L’événement Balade nature nocturne commentée Promenons-nous dans les bois à Cuers Cuers a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var