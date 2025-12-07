Balade nature Oiseaux des jardins Place d’Alzey Josselin
Laissez-vous guider à nouveau par Konan Le Breton pour mieux connaître les différents oiseaux qui peuplent nos jardins, leurs modes de vie et comment protéger leurs habitats. Gratuit. Réservation conseillée. A 10h30. .
Place d’Alzey Médiathèque Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 24 17
