Balade nature Oiseaux des jardins Place d’Alzey Josselin

Place d’Alzey Médiathèque Josselin Morbihan

Début : 2025-12-07 10:30:00

2025-12-07

Laissez-vous guider à nouveau par Konan Le Breton pour mieux connaître les différents oiseaux qui peuplent nos jardins, leurs modes de vie et comment protéger leurs habitats. Gratuit. Réservation conseillée. A 10h30. .

Place d’Alzey Médiathèque Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 24 17

