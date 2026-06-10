Balade nature oiseaux Les oiseaux de l’été Camping du lac Sainte-Eulalie-en-Born lundi 13 juillet 2026.

Sainte-Eulalie-en-Born

Balade nature oiseaux Les oiseaux de l’été

Camping du lac 1590 Route du Lac Sainte-Eulalie-en-Born Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 09:00:00

fin : 2026-07-13 11:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Découvrez les stars de l’été passereaux, hérons, rapaces et compagnie !

Tout public

Inscriptions obligatoires par téléphone .

Camping du lac 1590 Route du Lac Sainte-Eulalie-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 73 48

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English : Balade nature oiseaux Les oiseaux de l’été

L’événement Balade nature oiseaux Les oiseaux de l’été Sainte-Eulalie-en-Born a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Grands Lacs