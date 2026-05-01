Osenbach

Balade nature

Osenbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 16:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Venez découvrir la diversité des paysages du village et de ses abords (vergers, pelouses sèches, pâturages, étangs, …) et la richesse de la faune et de la flore qui y vivent. A partir de 6 ans, sur inscription. Rendez-vous à Osenbach à côté du Parking du cimetière à 13h45.

Une balade animée par la Maison de la Nature du vieux canal où l’histoire et la nature offriront de nombreuses découvertes ! A partir de 6 ans, sur inscription.

Rendez-vous à Osenbach à côté du Parking du cimetière à 13h45. 0 .

Osenbach 68570 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 12 mediatheque@cc-paysderouffach.fr

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English :

Come and discover the diversity of landscapes in and around the village (orchards, dry grasslands, pastures, ponds, etc.) and the wealth of flora and fauna that live there. Ages 6 and up, registration required. Meet in Osenbach next to the cemetery parking lot at 1.45pm.

L’événement Balade nature Osenbach a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach