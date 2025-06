Balade nature Plantes comestibles Rue du Lion d’Argent Josselin 24 juin 2025 18:00

Morbihan

Balade nature Plantes comestibles Rue du Lion d’Argent Jardin Médiéval Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-24 18:00:00

fin : 2025-06-24 20:00:00

Date(s) :

2025-06-24

Après la balade nature sur la Gestion différenciée, la Mairie organise une 2nde

balade nature, guidée par Iliane, guide naturaliste, sur le thème des Plantes

comestibles. Cultivées ou sauvages, on retrouve dans de nombreuses plantes

des bienfaits autant gustatifs que pour la santé et le bien-être. Et, parfois, elles

sont vraiment à nos pieds !

Partons ensemble à la découverte des carrés potagers du Jardin Médiéval où

chacun peut trouver des aromates et fleurs pour rendre ses assiettes appétissantes

– car oui, la cueillette y est autorisée ! puis parcourons les rues qui regorgent

de plantes sauvages comestibles… Ortie, plantain, pissenlit ou chardon vous

surprendront !

Départ à 18h du jardin médiéval, ruelle du Lion d’Argent. .

Rue du Lion d’Argent Jardin Médiéval

Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 24 17

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade nature Plantes comestibles Josselin a été mis à jour le 2025-06-17 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande