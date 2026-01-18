BALADE NATURE POUR DÉCOUVRIR LE SALAISON AU CRÈS Le Crès

BALADE NATURE POUR DÉCOUVRIR LE SALAISON AU CRÈS

Chemin de Navitau Le Crès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

À l’occasion des Journées mondiales des zones humides, la commune du Crès relaie et met en lumière la balade découverte proposée par le SYMBO, le samedi 31 janvier de 10h à 12h, sur les berges du Salaison.

À l’occasion des Journées mondiales des zones humides, la commune du Crès relaie et met en lumière la balade découverte proposée par le SYMBO, le samedi 31 janvier de 10h à 12h, sur les berges du Salaison.

Très fréquentés par les promeneurs, joggeurs et familles, les abords du Salaison offrent un cadre naturel apprécié, notamment grâce au sentier piétonnier aménagé en rive droite du cours d’eau.

Mais connaissons-nous réellement l’histoire et les richesses de ce site emblématique du Crès ?

Savez-vous, par exemple, comment l’eau potable était acheminée aux habitants du Crès au XIXᵉ siècle ? Êtes-vous capable de reconnaître les oiseaux, insectes ou fleurs qui peuplent les rives du Salaison ?

Devineriez-vous l’âge des roches sur lesquelles vous marchez ou encore les activités économiques qui se sont développées historiquement autour du cours d’eau ?

Pour répondre à ces questions, le SYMBO, en partenariat avec Montpellier Méditerranée Métropole et la commune du Crès, a conçu un sentier de découverte pédagogique, réalisé en collaboration avec les usagers du site et les acteurs locaux.

Ce parcours propose 10 panneaux d’interprétation, répartis sur 2 kilomètres de berges, au départ du parking du lac Jean-Marie Rouché.

Cette balade commentée s’inscrit pleinement dans les missions des partenaires

• Le SYMBO, syndicat mixte, anime et coordonne l’action publique en matière de gestion de l’eau et de préservation de la biodiversité à l’échelle du territoire.

• Montpellier Méditerranée Métropole intervient, dans le cadre de sa compétence GEMAPI, sur la restauration et l’entretien des cours d’eau et de leur ripisylve.

• La commune du Crès souhaite, à travers cet outil, sensibiliser les habitants et usagers à la connaissance et à la préservation de cette rivière, au cœur d’un site naturel très fréquenté

INFORMATIONS PRATIQUES

Samedi 31 janvier de 10h à 12h

Départ parking du lac Jean-Marie Rouché

Sortie gratuite, limitée à 25 personnes

Inscription obligatoire sur www.lecres.fr ou auprès du SYMBO au 07 84 71 91 89

Équipement recommandé prévoir des vêtements adaptés en cas de pluie, et des chaussures fermées. .

Chemin de Navitau Le Crès 34920 Hérault Occitanie +33 7 84 71 91 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark World Wetlands Day, the commune of Le Crès is relaying and highlighting the discovery walk proposed by SYMBO, on Saturday January 31 from 10am to 12pm, along the banks of the Salaison.

L’événement BALADE NATURE POUR DÉCOUVRIR LE SALAISON AU CRÈS Le Crès a été mis à jour le 2026-01-15 par 34 OT MONTPELLIER