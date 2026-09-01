Informations pratiques

Le Bizot

Balade nature « Prairies et pelouses sèches du Pilatre »

Le Bizot Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 17:00:00

fin : 2026-09-18 19:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Les prairies et pelouses sèches du Pilatre abritent une faune et une flore remarquables, typiques des paysages ouverts du Haut-Doubs. Venez parcourir ce site préservé et observer les espèces qui y trouvent refuge. La balade permettra également de mieux comprendre comment l’agriculture pastorale contribue au maintien de ces paysages et de leur biodiversité. Places limitées, inscription obligatoire. Sortie animée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en partenariat avec le Parc naturel régional du Doubs Horloger. .

Le Bizot 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 44 09 91 contact@cen-franchecomte.org

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English : Balade nature « Prairies et pelouses sèches du Pilatre »

L’événement Balade nature « Prairies et pelouses sèches du Pilatre » Le Bizot a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER