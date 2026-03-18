Balade nature Préperny, trésor du Haut-Folin, lundi 13 avril 2026 Arleuf
Balade nature Préperny, trésor du Haut-Folin, lundi 13 avril 2026 Arleuf lundi 13 avril 2026.
Balade nature Préperny, trésor du Haut-Folin, lundi 13 avril 2026
Étang de Préperny Arleuf Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 14:00:00
fin : 2026-04-13 16:30:00
Date(s) :
2026-04-13
Lundi 13 avril Balade nature, Préperny, trésor du Haut-Folin
À l’occasion des 10 ans de la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières du Morvan, l’association SKIMO et le Parc vous invitent à une balade, à la rencontre de la tourbière et de l’étang de Préperny et de leurs nombreux habitants…
Ce site riche en histoire abrite en effet une faune et une flore uniques en Bourgogne !
En partenariat avec l’association Skimo
Dans le cadre des 10 ans de la RNR Tourbières du Morvan
Préperny Commune d’Arleuf
️ De 14h00 à 16h30
Conseillé à partir de 8 ans
️ Gratuit
longueur de la balade Moins de 3 km
Difficulté estimée Pas de difficultés particulières
☔️ Chaussures de marche nécessaires et vêtements adaptés à la météo
️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail.
Inscription obligatoire par
https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/7btqjm9oi5jEsdkHwwKtExwi
✉ contact@parcdumorvan.org
☎ 03 86 78 79 57
Clôture des inscriptions dimanche 12 avril midi .
Étang de Préperny Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org
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English : Balade nature Préperny, trésor du Haut-Folin, lundi 13 avril 2026
L’événement Balade nature Préperny, trésor du Haut-Folin, lundi 13 avril 2026 Arleuf a été mis à jour le 2026-03-18 par Maison du Tourisme PNRM