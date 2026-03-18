Balade nature Préperny, trésor du Haut-Folin, lundi 13 avril 2026

Étang de Préperny Arleuf Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 14:00:00

fin : 2026-04-13 16:30:00

Date(s) :

2026-04-13

Lundi 13 avril Balade nature, Préperny, trésor du Haut-Folin

À l’occasion des 10 ans de la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières du Morvan, l’association SKIMO et le Parc vous invitent à une balade, à la rencontre de la tourbière et de l’étang de Préperny et de leurs nombreux habitants…

Ce site riche en histoire abrite en effet une faune et une flore uniques en Bourgogne !

En partenariat avec l’association Skimo

Dans le cadre des 10 ans de la RNR Tourbières du Morvan

Préperny Commune d’Arleuf

️ De 14h00 à 16h30

Conseillé à partir de 8 ans

️ Gratuit

longueur de la balade Moins de 3 km

Difficulté estimée Pas de difficultés particulières

☔️ Chaussures de marche nécessaires et vêtements adaptés à la météo

️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail.

Inscription obligatoire par

https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/7btqjm9oi5jEsdkHwwKtExwi

✉ contact@parcdumorvan.org

☎ 03 86 78 79 57

Clôture des inscriptions dimanche 12 avril midi .

Étang de Préperny Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

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English : Balade nature Préperny, trésor du Haut-Folin, lundi 13 avril 2026

L’événement Balade nature Préperny, trésor du Haut-Folin, lundi 13 avril 2026 Arleuf a été mis à jour le 2026-03-18 par Maison du Tourisme PNRM