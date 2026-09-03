Balade nature – Promenons-nous dans les bois… Forêt, vergers et patrimoine rural Route départementale 966 Givrauval

Informations pratiques

Givrauval

Balade nature – Promenons-nous dans les bois… Forêt, vergers et patrimoine rural

Route départementale 966 Les Cabanes Flottantes Givrauval Meuse

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 12:00:00

Date(s) :

2026-10-04 2026-11-01

Accompagné par Stéphane Latourte, forestier passionné et guide nature, vous vous immergerez dans un écosystème vibrant. Au fil d’un parcours facile et accessible à tous, découvrez comment vivent les arbres, pourquoi certaines plantes poussent ici, ou encore quels animaux peuplent les lieux. Apprenez à reconnaître le frêne, le fusain ou le mystérieux « bois de curé », tout en gardant un œil curieux sur les indices de présence du chevreuil ou de la mésange charbonnière.

Mais cette immersion ne se limite pas à la nature. Votre guide vous dévoilera les traces du passé enfouies dans le paysage : une ancienne carrière, un cimetière du choléra, ou encore les vergers et haies qui témoignent d’une vie rurale riche et discrète. Une balade ponctuée d’anecdotes locales, entre biodiversité et patrimoine méconnu.

Prenez le temps d’observer, d’écouter, de vous émerveiller. Réservez dès maintenant votre place pour cette balade unique !

Réservation obligatoire.Tout public

15 .

Route départementale 966 Les Cabanes Flottantes Givrauval 55500 Meuse Grand Est +33 6 85 88 44 28 stephane.latourte@gmail.com

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English :

Accompanied by Stéphane Latourte, a passionate forester and nature guide, you’ll immerse yourself in a vibrant ecosystem. Along an easy trail accessible to all, discover how trees live, why certain plants grow here, and which animals inhabit the area. Learn to recognize ash, charcoal and the mysterious « bois de curé », while keeping an eye out for signs of deer and great tit.

But this immersion is not limited to nature. Your guide will reveal traces of the past buried in the landscape: an old quarry, a cholera cemetery, orchards and hedgerows that bear witness to a rich and discreet rural life. A walk punctuated by local anecdotes, between biodiversity and little-known heritage.

Take time to observe, listen and marvel. Reserve your place on this unique tour now!

Reservations required.

L’événement Balade nature – Promenons-nous dans les bois… Forêt, vergers et patrimoine rural Givrauval a été mis à jour le 2026-09-03 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE