Balade nature proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire

Sur la commune du même nom, les Prairies de La Celle s’étendent sur environ 13 ha. Propriété de la commune, le site est labellisé Espace Naturel Sensible du département du CHer depuis peu et sa gestion en est confiée à l’Office National des Forêts et au Conservatoire d’Espaces Naturels Centre-Val de Loire. Les milieux ouverts que l’on y trouve ont un fort intérêt écologique et paysager les prairies à molinie, notamment, sont un habitat d’intérêt européen en danger critique d’extinction en Région Centre-Val de Loire. De plus, le site accueille la seule population d’un papillon appelé Azuré des mouillères (Phengis alcon) connue dans le département du Cher.

À l’occasion de cette balade nature, venez pister et identifier les animaux en présence. Réservation obligatoire avant le 27 juin midi. 5 .

English :

Nature walk proposed by the Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire

German :

Vom Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire angebotener Naturspaziergang

Italiano :

Passeggiata naturalistica organizzata dal Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire

Espanol :

Paseo por la naturaleza organizado por el Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire

