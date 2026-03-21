Balade nature Rando de coteaux en bocages Parking du Mémorial Mont-Ormel

Balade nature Rando de coteaux en bocages

Parking du Mémorial Les Coteaux historiques de la Bataille de Normandie Mont-Ormel Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 13:30:00

fin : 2026-04-04 16:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Au cours de cette randonnée de 8,5 km, sur un site chargé d’Histoire, vous découvrirez les paysages formés par une curiosité géologique la cuesta du Pays d’Auge, ainsi que la faune et la flore des coteaux calcaires.

Dès 10 ans.

Chaussures de marche conseillées. .

Parking du Mémorial Les Coteaux historiques de la Bataille de Normandie Mont-Ormel 61160 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@61cpie.fr

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English : Balade nature Rando de coteaux en bocages

L’événement Balade nature Rando de coteaux en bocages Mont-Ormel a été mis à jour le 2026-03-21 par Terres d’Argentan Intercom