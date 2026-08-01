Balade nature Sur la piste du hérisson Rendez-vous devant l’église La Grange

Informations pratiques

La Grange

Balade nature Sur la piste du hérisson

Rendez-vous devant l’église 17 rue de l’église La Grange Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:00:00

fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Partez à la rencontre du hérisson, ce discret habitant de nos jardins !

France Nature Environnement 25 et le Parc naturel régional du Doubs Horloger vous invitent à une balade commentée dans les rues de La Grange pour découvrir le hérisson d’Europe et les secrets de son mode de vie.

Gratuit et ouverte à tous, cette sortie sera l’occasion de découvrir le hérisson d’Europe, de comprendre les menaces qui pèsent sur lui et de connaître des actions concrètes pour favoriser sa présence (aménagements dans le jardin, passages à faune…)

Une sortie conviviale pour mieux comprendre et protéger ce petit mammifère aujourd’hui menacé. .

Rendez-vous devant l’église 17 rue de l’église La Grange 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 52 04 29 25 herisson@fne25.fr

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English :

L’événement Balade nature Sur la piste du hérisson La Grange a été mis à jour le 2026-08-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER