BALADE NATURE SUR LA ROUTE DE L’OR BLANC AVEC L’EID

Frontignan Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-02-04 2026-02-25 2026-03-18 2026-04-15 2026-09-09 2026-10-14

Véritable invitation au voyage, cette balade vous conduit dans un lieu féérique peuplé d’oiseaux étonnants les anciens marais salants.Dans ce cadre exceptionnel, les lumières inédites sont propices à des prises de vue spectaculaires. La récente rénovation des bâtiments est aussi l’occasion de redécouvrir le passé salinier de Frontignan. Immergez-vous dans le quotidien des sauniers et découvrez tous les secrets du sel. Un embarquement immédiat pour un plongeon dans le temps…Informations pratiques Tout publicDurée 2h30Rendez-vous au parking de la salle de l’Aire à Frontignan. GPS 43.445818 3.760149Possibilité de covoiturage le jour de la baladeAccès mobilité ligne 11 arrêt Square de la Liberté, puis env 10 min à pied vers le parking de la salle de l’Aire (derrière la gare SNCF)ligne 12 arrêt gare SNCF puis env 5 min à pied vers le parking de la salle de l’Aire (derrière la gare)Parking véhiculesArrêt gare de Frontignan SNCF .

Frontignan 34110 Hérault Occitanie

English :

A true invitation to travel, this walk takes you to a magical place populated by amazing birds: the ancient salt marshes.

