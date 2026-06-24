BALADE NATURE SUR LE SENTIER DE CYPRIEN Pins-Justaret
BALADE NATURE SUR LE SENTIER DE CYPRIEN Pins-Justaret vendredi 7 août 2026.
Pins-Justaret
BALADE NATURE SUR LE SENTIER DE CYPRIEN
Pins-Justaret Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 20:00:00
Date(s) :
2026-08-07
En partenariat avec l’espace jeunes de Pins-Justaret et l’Association Passeurs Occitants du Petit Patrimoine (POPP), la Réserve naturelle a remis au goût du jour un parcours de découverte pour les petits et les grands ! Suivez Cyprien, le petit justaretois accompagné de son pigeon vaillant le lo
En partenariat avec l’espace jeunes de Pins-Justaret et l’Association Passeurs Occitants du Petit Patrimoine (POPP), la Réserve naturelle a remis au goût du jour un parcours de découverte pour les petits et les grands ! Suivez Cyprien, le petit justaretois accompagné de son pigeon vaillant le long de ce jeu de piste pour découvrir la richesse du patrimoine naturel et historique de ce site.
Gratuit sur inscription .
Pins-Justaret 31860 Haute-Garonne Occitanie contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr
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English :
In partnership with the Pins-Justaret Youth Center and the Association Passeurs Occitants du Petit Patrimoine (POPP), the Nature Reserve has revamped a discovery trail for young and old alike! Follow Cyprien, the young boy from Pins-Justaret, accompanied by his “brave pigeon,” the lo
L’événement BALADE NATURE SUR LE SENTIER DE CYPRIEN Pins-Justaret a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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