Balade nature sur le thème de la zone humide et lavoir Josselin
Balade nature sur le thème de la zone humide et lavoir Josselin jeudi 28 mai 2026.
Josselin
Balade nature sur le thème de la zone humide et lavoir
Médiathèque Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Les animations de l’Atlas de la Biodiversité Communale continuent avec un 8ème rendez-vous gratuit et ouvert à tous pour une Balade nature sur le thème de la Zone humide et du lavoir du Bois d’Amour. L’eau, ses usages, son rôle, l’écosystème spécifique qu’elle crée, seront au cœur de cette nouvelle sortie, toujours guidée par Konan Le Breton, guide naturaliste. De 18h à 20h. .
Médiathèque Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 24 17
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English :
L’événement Balade nature sur le thème de la zone humide et lavoir Josselin a été mis à jour le 2026-05-18 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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