Balade nature sur les bords de Garonne Maison Garonne Boé

Balade nature sur les bords de Garonne

Maison Garonne 11 rue Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Venez découvrir la richesse d’un milieu particulier, la forêt riveraine ou alluviale, longeant les cours d’eau et notamment la Garonne. Sa formation, sa faune, sa flore, et les rôles importants qu’elle joue n’auront plus de secret pour vous. Projection en salle et balade sur le terrain.

Maison Garonne 11 rue Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

English : Balade nature sur les bords de Garonne

Come and discover the richness of a particular environment, the riparian or alluvial forest, which runs alongside rivers and streams, in particular the Garonne. Its formation, fauna and flora, and the important roles it plays, will no longer hold any secrets for you. Screening and field trip.

German : Balade nature sur les bords de Garonne

Entdecken Sie den Reichtum eines besonderen Lebensraums, des Ufer- oder Auenwaldes, der entlang von Wasserläufen und insbesondere der Garonne wächst. Seine Entstehung, seine Fauna, seine Flora und die wichtigen Rollen, die er spielt, werden kein Geheimnis mehr für Sie sein. Vorführung im Kinosaal und Spaziergang im Gelände.

Italiano :

Venite a scoprire la ricchezza di un ambiente particolare, la foresta ripariale o alluvionale, che costeggia fiumi e torrenti, in particolare la Garonna. La sua formazione, la fauna, la flora e gli importanti ruoli che svolge non avranno segreti per voi. Proiezione nell’auditorium ed escursione sul campo.

Espanol : Balade nature sur les bords de Garonne

Venga a descubrir la riqueza de un entorno particular, el bosque de ribera o aluvial, que bordea ríos y arroyos, en particular el Garona. Su formación, su fauna, su flora y las importantes funciones que desempeña no tendrán secretos para usted. Proyección en el auditorio y salida al terreno.

