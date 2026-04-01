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Balade nature sur les coteaux d’Ayen Ayen

Balade nature sur les coteaux d’Ayen Ayen

Balade nature sur les coteaux d’Ayen Ayen dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Bourg

Ville : 19310 Ayen

Département : Corrèze

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Ayen

Balade nature sur les coteaux d’Ayen

Bourg Ayen Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 12:30:00

Date(s) :
2026-04-26

Dimanche 26 avril à 10h à Ayen
Balade à la découverte des richesses biologiques des coteaux d’Ayen sur le territoire des buttes témoins calcaires
Inscription obligatoire c.lagorsse@cen-na.org
Gratuit Rendez -vous Place Louis Mareuse
Prévoir de bonnes chaussures   .

Bourg Ayen 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   c.lagorsse@cen-na.org

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English : Balade nature sur les coteaux d’Ayen

L’événement Balade nature sur les coteaux d’Ayen Ayen a été mis à jour le 2026-04-15 par Brive Tourisme

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