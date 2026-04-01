Ayen

Balade nature sur les coteaux d’Ayen

Bourg Ayen Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 12:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Dimanche 26 avril à 10h à Ayen

Balade à la découverte des richesses biologiques des coteaux d’Ayen sur le territoire des buttes témoins calcaires

Inscription obligatoire c.lagorsse@cen-na.org

Gratuit Rendez -vous Place Louis Mareuse

Prévoir de bonnes chaussures .

Bourg Ayen 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine c.lagorsse@cen-na.org

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English : Balade nature sur les coteaux d’Ayen

L’événement Balade nature sur les coteaux d’Ayen Ayen a été mis à jour le 2026-04-15 par Brive Tourisme