Balade nature sur les coteaux d’Ayen Ayen
Balade nature sur les coteaux d’Ayen Ayen dimanche 26 avril 2026.
Ayen
Balade nature sur les coteaux d’Ayen
Bourg Ayen Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 12:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Dimanche 26 avril à 10h à Ayen
Balade à la découverte des richesses biologiques des coteaux d’Ayen sur le territoire des buttes témoins calcaires
Inscription obligatoire c.lagorsse@cen-na.org
Gratuit Rendez -vous Place Louis Mareuse
Prévoir de bonnes chaussures .
Bourg Ayen 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine c.lagorsse@cen-na.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade nature sur les coteaux d’Ayen
L’événement Balade nature sur les coteaux d’Ayen Ayen a été mis à jour le 2026-04-15 par Brive Tourisme
À voir aussi à Ayen (Corrèze)
- Grande Boucle 3 Ayen Corrèze 1 mai 2026
- Boucle des buttes calcaires Ayen Corrèze 1 mai 2026
- Randonnée des côteaux d’Ayen Ayen Corrèze 1 mai 2026
- Randonnée des deux villages Ayen Corrèze 1 mai 2026
- Circuit vélo loisir Au pays de la pomme Ayen Corrèze 1 mai 2026