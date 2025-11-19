Balade nature sur les oiseaux hivernants Maison de Garonne Boé

Balade nature sur les oiseaux hivernants

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Si vous souhaitez partir à la découverte des oiseaux d’eau et hivernants, venez donc partager une balade ornithologique sur les bords de Garonne et des lacs de Passeligne et Pelissier.

Si vous souhaitez partir à la découverte des oiseaux d’eau et hivernants, venez donc partager une balade ornithologique. À l’affût des chants d’oiseaux et de leur observation en direct sur les bords de Garonne et les lacs de Passeligne et Pelissier, propices à l’observation des oiseaux hivernants. Morphologies, comportements reproducteurs, alimentation, migration des espèces seront abordés. Longue-vue mise à disposition mais pensez à prendre vos jumelles ! .

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

English : Balade nature sur les oiseaux hivernants

If you’d like to discover waterfowl and wintering birds, come and take part in a birdwatching walk along the banks of the Garonne and the Passeligne and Pelissier lakes.

German : Balade nature sur les oiseaux hivernants

Wenn Sie Wasser- und Wintervögel entdecken möchten, sollten Sie an einem ornithologischen Spaziergang an den Ufern der Garonne und der Seen Passeligne und Pelissier teilnehmen.

Italiano :

Se volete saperne di più sugli uccelli acquatici e svernanti, unitevi a noi per una passeggiata di birdwatching lungo le rive della Garonna e dei laghi Passeligne e Pelissier.

Espanol : Balade nature sur les oiseaux hivernants

Si desea saber más sobre las aves acuáticas e invernantes, venga a dar un paseo ornitológico por las orillas del Garona y los lagos Passeligne y Pelissier.

L’événement Balade nature sur les oiseaux hivernants Boé a été mis à jour le 2025-10-30 par OT Destination Agen